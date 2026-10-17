Путин поручил продлить программы оздоровления регионам с несбалансированным бюджетом

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Владимир Путин поручил правительству продлить программы финансового оздоровления до пяти лет для регионов с наиболее сложной ситуацией со сбалансированностью бюджета. Об этом сообщается в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству также поручено завершить формирование регионального раздела плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. В него должны войти мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития, снижение межрегионального неравенства и повышение сбалансированности бюджетов субъектов.

Кроме того, в разделе должны быть предусмотрены показатели для мониторинга динамики и уровня экономического развития регионов.

Отдельное поручение касается руководителей федеральных органов власти: они должны продолжить работу с регионами, занимающими последние десять мест в рейтингах по каждому из социологических показателей до достижения национальных целей развития. Главы ведомств обязаны лично участвовать в этой работе, включая анализ причин низких показателей и разработку мер для улучшения ситуации.

Ранее Путин заявил, что дефицит консолидированного бюджета России по итогам первого полугодия 2026 года достиг 160 миллиардов рублей. По его словам, и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов выросли на 5,9%. При этом общий дефицит оказался почти на уровне прошлого года.

