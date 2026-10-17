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17 октября, 13:31

Происшествия

Пропавшая в Ереване россиянка покинула Армению 14 октября

Фото: 123RF.com/puvasit

Пропавшая в Ереване 66-летняя гражданка России Светлана Фрайжи покинула территорию Армении 14 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян, передает РИА Новости.

"Полиция провела масштабные оперативно-розыскные и поисковые работы. Выяснилось, что указанное лицо покинуло территорию Армении 14 октября через КПП "Баграташен", – сказал Саркисян.

О пропаже россиянки ранее рассказала ее дочь Елена. С ее слов, мать приехала в армянскую столицу автобусом из России 10 октября. На следующий день она должна была вылетать в Париж, однако в самолет она не села. С того момента телефон матери перестал работать.

Елена добавила, что последний раз Светлану видели 14 октября. С тех пор семья не может с ней связаться.

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