Пушилин назвал Зеленского лживым псевдоруководителем

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал президента Украины Владимир Зеленского лживым псевдоруководителем. Такое заявление он сделал в интервью ТАСС.

"Объективно мы же понимаем, что из себя представляет Зеленский – абсолютно недоговороспособный, лживый, нацеленный на пиар псевдоруководитель несостоявшегося государства", – сказал собеседник агентства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что украинскому лидеру не получится избежать ответственности за совершенные преступления. По мнению парламентария, Зеленский "стал козлом", когда отрекся от своего прошлого и предал тех, благодаря кому живет.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины "невероятным позорищем", чья жизнь привела к краху украинского государства.