Автоэксперт поддержал предложение проверить навязывание допоборудования на авторынке

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто положительно оценил предложение проверить авторынок на предмет навязывания допоборудования при продаже машин. Своим мнением он поделился в беседе с RT.
"Инициатива хорошая, потому что ситуация на рынке сложилась очень некрасивая. <...> Если ты хочешь купить машину сразу, тебе предлагают некую имеющуюся машину, в которой уже есть какое-то количество дилерских опций. Если поначалу это были какие-то более-менее приличные запросы со стороны дилеров, то теперь они часто выливаются в миллионные суммы для дорогих автомобилей, а для бюджетных могут составлять 20% от цены", – объяснил Моржаретто.
Он также напомнил, что сейчас из-за недостатка электронных комплектующих на рынке наблюдается дефицит автомобилей, в связи с чем купить новую машину проблематично. Дилеры же уже принимают заказы на 2023 год. При этом спрогнозировать то, какими будут цены спустя несколько лет, нельзя, заключил автоэксперт.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил главам Минпромторга, ФАС и Роспотребнадзора письма с просьбой проверить авторынок в части навязывания допоборудования при продаже автомобилей. По его словам, граждане часто жалуются на то, что различные дилеры при покупке автомобилей принуждают приобретать дополнительное оборудование и услуги, несмотря на то что российское законодательство запрещает обуславливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других.
В России выросли цены на подержанные автомобили
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