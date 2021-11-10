В ГД призвали разобраться с практикой навязывания допоборудования на авторынке

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Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письма на имя глав Минпромторга, ФАС и Роспотребнадзора с просьбой проверить авторынок в части навязывания допоборудования при продаже автомобилей. Об этом сообщает RT.

По его словам, граждане часто жалуются на то, что различные дилеры при покупке автомобилей принуждают приобретать дополнительное оборудование и услуги. Сухарев обратил внимание на то, что по закону "О защите прав потребителей" запрещается обуславливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных.

"На основании вышеизложенного прошу поручить проверить обоснованность повышения цен дилерами путем навязывания покупателям дополнительных оборудования и услуг при продаже автомобилей", – говорится в обращении.

Парламентарий также считает необходимым проверить организации, осуществляющие продажу автомобилей, на предмет наличия сговора для влияния на уровень цен.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал водителям изучить отзывы об автосалонах, а также внимательно читать договор купли-продажи перед покупкой новой машины.