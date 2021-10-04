Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с розыгрышем отечественных автомобилей

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Эксперты в ходе оперативного розыска обнаружили почти 200 фишинговых сайтов, выдаваемых за официальные ресурсы "АвтоВАЗа", где предлагают поучаствовать в розыгрыше автомобиля Lada, рассказал директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.
"Схема мошенничества устроена просто: на сайте, дизайн которого схож с сайтом Lada, жертве предлагается выбрать подарочную коробку, где спрятан приз. Далее загружается страница с поздравлением, что вы выиграли автомобиль", – приводит слова специалиста РИА Новости.
На некоторых сайтах, подчеркнул Волошин, для получения подарка предлагается разослать информацию о розыгрыше нескольким друзьям через мессенджеры. Эксперт подчеркнул, что данная схема не предполагает сбора персональных данных, однако после регистрации жертва попадает на ресурсы с вредоносным контентом, способным заразить устройство.
Чтобы избежать подобных ситуаций, советует эксперт, необходимо проверять информацию о розыгрыше на официальных сайтах, если там ее нет, то следует предупредить компанию об обмане.
"Многие корпорации дорожат репутацией, поэтому реагируют на подобное мошенничество. Также пристальное внимание стоит уделять ссылкам из контекстной рекламы: нередко злоумышленники покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи", – добавил Волошин.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники научились подделывать номера и голоса родственников жертв, убеждая их перевести деньги на счет под видом попавшего в беду близкого человека.
По его словам, жертвы данной уловки начинают испытывать сильное волнение и отдают свои сбережения злоумышленникам. Юрист подчеркнул, что необходимо настороженно относиться к любому звонку и сообщению, особенно если в них идет речь о денежном переводе.
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
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