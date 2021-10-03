Телефонные мошенники научились подделывать голоса родственников жертвы

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Телефонные мошенники научились подделывать номера и голоса родственников жертв, убеждая их перевести деньги на счет под видом попавшего в беду близкого человека, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, жертвы данной уловки начинают испытывать сильное волнение и отдают свои сбережения злоумышленникам.

"Мы понимаем, как именно телефонные мошенники заменяют номер во время звонка потенциальной жертве. Происходит это с помощью IP-телефонии. Небольшие компании в России могут предоставить такую услугу, как замена номера", – заявил Соловьев.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо настороженно относиться к любому звонку и сообщению, особенно если в них идет речь о денежном переводе.

Ранее жителей Москвы предупредили о мошенниках, которые при личном звонке предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к банковским картам.