Москвичей предупредили о мошенниках, предлагающих связать QR-код и банковские карты

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Жителей Москвы предупредили о мошенниках, которые при личном звонке предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к банковским картам. Об этом сообщает "Интерфакс".

"QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, прошедшего вакцинацию", – заявили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

В ведомстве добавили, что ни сотрудники Депздрава, ни работники поликлиник не обзванивают граждан с предложением о привязке QR-кода. Такие действия предпринимают только злоумышленники.

Ранее в СМИ сообщили о мошеннических звонках с предложением назвать данные социальных или банковских карт якобы для последующей привязки к ним QR-кода вакцинированных. Если человек называл личные данные, с карт списывали средства.

В июле глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и области Роман Курынин рассказал о борьбе с разнообразными ковидными мошенничествами. По словам специалиста, подделка сертификатов и иные подставные схемы грозят уголовной ответственностью.