Столичные полицейские пресекли продажу поддельных справок о вакцинации

12:03
Фото: МВД РФ
В Москве полицейские пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и справок о медицинском отводе. Об этом сообщает "МВД Медиа".
Так, в ходе проверки сотрудники МВД обнаружили в Сети объявление о продаже документов о вакцинации. Договорившись о встрече на Хорошевском шоссе, полицейские приобрели у мужчины протокол осмотра перед вакцинацией стоимостью 1 400 рублей. Он был заверен врачом-аллергологом одной из государственных поликлиник Москвы, однако, как выяснилось позже, документ, как и печати на нем, был фиктивным.
У курьера были изъяты еще пять аналогичных справок, 20 сертификатов о вакцинации и другие поддельные медицинские документы. По словам мужчины, их он получал от неизвестного человека, а затем за денежное вознаграждение развозил покупателям.
По факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
Также курьер, продающий подобные документы, был выявлен на Ленинском проспекте. При нем нашли две поддельные справки о медицинском отводе от вакцинации.
Выяснилось, что в первом и во втором случае изготовителем подделок был один и тот же человек. На данный момент полиция работает над выявлением аналогичных случаев и поиском всех причастных к преступлениям.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года Роскомнадзор заблокировал или удалил 399 ресурсов с мошенническими предложениями в связи с вакцинацией от коронавируса.
Речь идет об объявлениях о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 и фейковых QR-кодов для посещения общественных мест.
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