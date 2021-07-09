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Безопасность

16:33

Банки предупредили о мошенниках, обманывающих вакцинированных россиян

безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Банки рассказали о новой схеме мошенничества в РФ. Она заключается в том, что злоумышленники выкладывают объявления о возможности якобы получить пять тысяч рублей за сделанную прививку от коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Как объяснил контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Антон Яценко, переходя по ссылке в таком объявлении, человек попадает на страницу, где его просят ввести ФИО, номер телефона и данные банковской карты, которыми впоследствии завладевает мошенник.

Случаи подобного обмана уже были выявлены в отношении клиентов Газпромбанка и ВТБ.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения заведений общепита и других общественных мест. В среднем это стоит 11 тысяч рублей, однако если обман вскроется, то человеку, воспользовавшемуся подделкой, грозит административный штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Москвичам напомнили о наказании за подделку QR-кода

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