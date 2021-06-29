Эксперт объяснил, какую опасность несет покупка поддельных QR-кодов для посещения кафе

С 28 июня все кафе и рестораны Москвы перешли на "бесковидный" режим работы по QR-кодам. На фоне новых ограничений в интернете активизировались мошенники, предлагающие свои услуги для обхода требований столичных властей. Разбираемся, можно ли обмануть систему и какое наказание грозит тем, кто попытается это сделать.



Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Взломать код

Жителям столицы с 28 июня разрешено посещать городские заведения общепита, а также массовые мероприятия с численностью не более 500 человек только при наличии специального QR-кода. Его могут получить горожане, привитые от коронавируса, недавно перенесшие COVID-19 (в течение последних шести месяцев) или сдавшие отрицательный ПЦР-тест, результаты которого действительны три дня. При этом никакие бумажные справки не принимаются – только цифровые коды.

На фоне таких нововведений в интернете начали появляться схемы для обхода требований столичных властей. В частности, мошенники создают специальные сайты, похожие на портал госуслуг, и предлагают сгенерировать для них QR-код. Чтобы воспользоваться "услугой", человеку необходимо предоставить свои данные, в том числе и паспортные.

Аферисты рассчитывают, что сотрудники заведений не заметят подмены домена и, например, пропустят посетителя на бизнес-ланч. Эксперты утверждают, что в последнее время появилось много групп и телеграм-каналов, предлагающих купить такие QR-коды. Подобные предложения специалисты обнаружили и в даркнете: в среднем поддельные QR-коды стоят 11 тысяч рублей.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что всех мошенников ждет уголовная ответственность.





Алексей Немерюк глава столичного департамента торговли и услуг Те, кто организует подобные компании по выдаче фальшивых сертификатов и QR-кодов, будут подвергнуты уголовной ответственности. За последние, по-моему, две недели более 15 таких случаев было, когда раскрывались организации и люди, которые этим занимаются. Их действительно ждет уголовная ответственность.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что за использование поддельных QR-кодов посетителям заведений общепита может грозить до 2 лет лишения свободы. Кроме того, по словам сенатора, обманщики могут получить административный штраф в размере до 40 тысяч рублей.



Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Все действительно так серьезно?

Специалист в области информационной безопасности Владимир Ульянов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что мошенническая схема может сработать, если персонал заведений общепита не будет уделять должного внимания проверке QR-кодов.

"Когда на протяжении дня сотрудник делает несколько десятков и даже сотен проверок, действие доходит до автоматизма: навел, отсканировал, перешел по ссылке. Конечно же, большинство сотрудников не будут всматриваться в текст ссылки и куда она ведет", – подчеркнул эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion, cпециалист в области информационной безопасности Вполне допускаю, что на сторонних сайтах будут данные гражданина и красивая зеленая галочка, как и на официальном сайте. Поэтому я думаю, что люди будут пытаться так делать.

При этом эксперт предостерег горожан от участия в таких мошеннических схемах, поскольку существует вероятность того, что обман может вскрыться. В этом случае нарушителям правил грозит наказание, отметил специалист.

"Опасность самая что ни на есть реальная. Отличить чисто фейковый QR-код от настоящего вполне возможно. Другое дело, что и подделки могут быть тоже разного уровня", – объяснил Ульянов.

В свою очередь, юрист Василий Воробьев подтвердил Москве 24, что при покупке QR-кода может наступить два вида ответственности: уголовная и административная.





Василий Воробьев юрист Если код поддельный, целенаправленно изготовленный для этих целей, хотя никакой вакцинации и тестирования фактически не было, то это уголовная ответственность – статья "Использование поддельных документов.

По его словам, наказанием по этой статье могут быть штраф, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до шести месяцев. Обычно назначают штраф, а реальные сроки маловероятны, считает юрист. Также наказание может грозить по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", говорит он.

Административная ответственность наступает, если посетитель использовал код другого человека, продолжает эксперт. Гражданина могут наказать за несоблюдение норм законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, объясняет Воробьев.





Василий Воробьев юрист Здесь объективная сторона выражается в том, что человек не использует подложный документ, а пользуется чужим. Никаких усилий для изготовления подложного документа не было приложено.

Юрист добавил, что степень ответственности человека зависит от тяжести последствий в случае нарушения. К примеру, если он заразит других людей, а также от благосклонности суда.