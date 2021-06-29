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Безопасность

29 июня, 19:35

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Эксперт объяснил, какую опасность несет покупка поддельных QR-кодов для посещения кафе

Из ресторана в тюрьму? Чем опасна покупка поддельного QR-кода
общество безопасность

С 28 июня все кафе и рестораны Москвы перешли на "бесковидный" режим работы по QR-кодам. На фоне новых ограничений в интернете активизировались мошенники, предлагающие свои услуги для обхода требований столичных властей. Разбираемся, можно ли обмануть систему и какое наказание грозит тем, кто попытается это сделать.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Взломать код

Жителям столицы с 28 июня разрешено посещать городские заведения общепита, а также массовые мероприятия с численностью не более 500 человек только при наличии специального QR-кода. Его могут получить горожане, привитые от коронавируса, недавно перенесшие COVID-19 (в течение последних шести месяцев) или сдавшие отрицательный ПЦР-тест, результаты которого действительны три дня. При этом никакие бумажные справки не принимаются – только цифровые коды.

На фоне таких нововведений в интернете начали появляться схемы для обхода требований столичных властей. В частности, мошенники создают специальные сайты, похожие на портал госуслуг, и предлагают сгенерировать для них QR-код. Чтобы воспользоваться "услугой", человеку необходимо предоставить свои данные, в том числе и паспортные.

Аферисты рассчитывают, что сотрудники заведений не заметят подмены домена и, например, пропустят посетителя на бизнес-ланч. Эксперты утверждают, что в последнее время появилось много групп и телеграм-каналов, предлагающих купить такие QR-коды. Подобные предложения специалисты обнаружили и в даркнете: в среднем поддельные QR-коды стоят 11 тысяч рублей.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что всех мошенников ждет уголовная ответственность.

Те, кто организует подобные компании по выдаче фальшивых сертификатов и QR-кодов, будут подвергнуты уголовной ответственности. За последние, по-моему, две недели более 15 таких случаев было, когда раскрывались организации и люди, которые этим занимаются. Их действительно ждет уголовная ответственность.
Алексей Немерюк
глава столичного департамента торговли и услуг

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что за использование поддельных QR-кодов посетителям заведений общепита может грозить до 2 лет лишения свободы. Кроме того, по словам сенатора, обманщики могут получить административный штраф в размере до 40 тысяч рублей.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Все действительно так серьезно?

Специалист в области информационной безопасности Владимир Ульянов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что мошенническая схема может сработать, если персонал заведений общепита не будет уделять должного внимания проверке QR-кодов.

"Когда на протяжении дня сотрудник делает несколько десятков и даже сотен проверок, действие доходит до автоматизма: навел, отсканировал, перешел по ссылке. Конечно же, большинство сотрудников не будут всматриваться в текст ссылки и куда она ведет", – подчеркнул эксперт.

Вполне допускаю, что на сторонних сайтах будут данные гражданина и красивая зеленая галочка, как и на официальном сайте. Поэтому я думаю, что люди будут пытаться так делать.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion, cпециалист в области информационной безопасности

При этом эксперт предостерег горожан от участия в таких мошеннических схемах, поскольку существует вероятность того, что обман может вскрыться. В этом случае нарушителям правил грозит наказание, отметил специалист.

"Опасность самая что ни на есть реальная. Отличить чисто фейковый QR-код от настоящего вполне возможно. Другое дело, что и подделки могут быть тоже разного уровня", – объяснил Ульянов.

В свою очередь, юрист Василий Воробьев подтвердил Москве 24, что при покупке QR-кода может наступить два вида ответственности: уголовная и административная.

Если код поддельный, целенаправленно изготовленный для этих целей, хотя никакой вакцинации и тестирования фактически не было, то это уголовная ответственность – статья "Использование поддельных документов.
Василий Воробьев
юрист

По его словам, наказанием по этой статье могут быть штраф, обязательные или исправительные работы либо арест на срок до шести месяцев. Обычно назначают штраф, а реальные сроки маловероятны, считает юрист. Также наказание может грозить по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", говорит он.

Административная ответственность наступает, если посетитель использовал код другого человека, продолжает эксперт. Гражданина могут наказать за несоблюдение норм законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, объясняет Воробьев.

Здесь объективная сторона выражается в том, что человек не использует подложный документ, а пользуется чужим. Никаких усилий для изготовления подложного документа не было приложено.
Василий Воробьев
юрист

Юрист добавил, что степень ответственности человека зависит от тяжести последствий в случае нарушения. К примеру, если он заразит других людей, а также от благосклонности суда.

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Федотов Анатолий

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