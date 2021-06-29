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В Кремле обеспокоились случаями подделки QR-кодов и продажи поддельных сертификатов о пройденной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, беспокоит. Подделка документов – это правонарушение. И, конечно, это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей", – приводит его слова "Газета.ру".

Песков добавил, что нужно бороться с такими мошенниками.

Ранее в интернете начали появляться схемы для обхода требований столичных властей по доступу в рестораны и кафе по QR-кодам.

Мошенники предлагают использовать генераторы кодов и привязывать их к сайтам, имитирующим госуслуги. Далее предлагается ввести свои персональные данные, в том числе паспортные. Уточняется, что при проверке такого кода сотрудник ресторана может не заметить подмены домена.

Также директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин сообщил, что в даркнете появились в продаже поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе. По его словам, изначально в этих объявлениях размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных госуслуг. После решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили новую услугу.