ФАС проверит данные о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19 в РФ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) организовала проверку после сообщений россиян о завышении цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусной инфекции.

"ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг", – приводит сообщение ФАС РИА Новости.

С понедельника, 28 июня, заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Спрос на прививки и тестирование в столице резко увеличился.

