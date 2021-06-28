В Москве для проверки QR-кодов можно будет использовать транспортные приложения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице проверить QR-коды при посещении ресторанов, кафе и массовых мероприятий можно с помощью приложений "Московский транспорт" и "Помощник Москвы". Об этом Дептранс рассказал в своем телеграм-канале.

В первом случае необходимо выбрать пункт меню "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)" и отсканировать код камерой смартфона. При этом авторизоваться в приложении необязательно.

Во втором следует перейти в раздел "Нарушения", нажать на красный значок фотоаппарата, затем выбрать пункт "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)" во вкладке "Фиксация". После этого отсканировать код. В случае с "Помощником Москвы" авторизация уже является обязательной.

Кроме того, подобная функция скоро заработает в приложении "Метро Москвы", добавили в ведомстве.

С 28 июня в Москве посетить заведение общественного питания или массовое мероприятие численностью более 500 человек можно только при наличии QR-кода. Получить его могут те, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

