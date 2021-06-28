В Москве начали проверять QR-коды у посетителей заведений общепита

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве посетить заведение общественного питания или массовое мероприятие численностью более 500 человек теперь можно только при наличии QR-кода, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Новые правила вступили в силу с 28 июня.

QR-код подтверждает прохождение вакцинации от COVID-19, факт перенесенного заболевания или наличие отрицательного ПЦР-теста. На входе в заведение или на мероприятие посетителям нужно предъявить этот код и документ, удостоверяющий личность.

Получить QR-код можно в электронной медицинской карте на портале mos.ru, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги СТОП коронавирус". Кроме того, для получения QR-кода можно обратиться в регистратуру городской поликлиники или воспользоваться инфоматом.

Ранее мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.

Посещать заведения общепита смогут только те жители города, кто сделал прививку от коронавируса двумя компонентами вакцины, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом никакие бумажные справки приниматься не будут – только QR-код. Пройти ПЦР-тестирование надо в одной из лабораторий Москвы, подключенной к ЕМИАС.

При входе в заведение общественного питания проверяющий сотрудник должен отсканировать QR-код камерой смартфона. На экране отобразится статус кода, инициалы посетителя, дата его рождения и последние цифры номера паспорта.