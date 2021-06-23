В театрах столицы поддержали идею доступа в учреждения культуры по QR-кодам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Актриса и режиссер театра и кино, директор Театра на Таганке и театра "Содружество актеров Таганки" Ирина Апексимова назвала введение системы QR-кодов для столичных учреждений культуры действенной мерой. Об этом артистка заявила в эфире телеканала Москва 24.
По мнению актрисы, ценителей театра необходимость прививаться не остановит. Кроме того, Апексимова оценила важность системы цифровых пропусков как фактора сохранения работы театров.
"Мы ждали, что с осени будет 100-процентная рассадка наконец-то, и вот вам такой очаг сейчас. Это значит, что нас к осени не откроют. Поэтому вот эти QR-коды – очень хорошая идея", – добавила представитель сферы культуры.
По словам Апексимовой, обстоятельства показывают, что вакцинация от коронавируса необходима. Актриса также отметила, что массовая вакцинация позволит как артистам, так и зрителям чувствовать себя спокойно и получать удовольствие на спектаклях.
В министерстве культуры РФ ранее сообщили, что столичные учреждения обязаны сократить число зрителей до 500 человек из-за ухудшения эпидемической обстановки в городе. Каждый посетитель при этом должен быть обеспечен сидячим местом. При использовании системы QR-кодов можно будет принимать больше гостей, но не более 50% от вместительности зала.
Театры и кинотеатры Москвы смогут пускать более 500 зрителей по QR-коду
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