В театрах столицы поддержали идею доступа в учреждения культуры по QR-кодам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актриса и режиссер театра и кино, директор Театра на Таганке и театра "Содружество актеров Таганки" Ирина Апексимова назвала введение системы QR-кодов для столичных учреждений культуры действенной мерой. Об этом артистка заявила в эфире телеканала Москва 24.

По мнению актрисы, ценителей театра необходимость прививаться не остановит. Кроме того, Апексимова оценила важность системы цифровых пропусков как фактора сохранения работы театров.

"Мы ждали, что с осени будет 100-процентная рассадка наконец-то, и вот вам такой очаг сейчас. Это значит, что нас к осени не откроют. Поэтому вот эти QR-коды – очень хорошая идея", – добавила представитель сферы культуры.

По словам Апексимовой, обстоятельства показывают, что вакцинация от коронавируса необходима. Актриса также отметила, что массовая вакцинация позволит как артистам, так и зрителям чувствовать себя спокойно и получать удовольствие на спектаклях.

В министерстве культуры РФ ранее сообщили, что столичные учреждения обязаны сократить число зрителей до 500 человек из-за ухудшения эпидемической обстановки в городе. Каждый посетитель при этом должен быть обеспечен сидячим местом. При использовании системы QR-кодов можно будет принимать больше гостей, но не более 50% от вместительности зала.

