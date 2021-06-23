Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные учреждения, подведомственные Минкультуры РФ, должны сократить число зрителей до 500 человек из-за ухудшения эпидемической обстановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
"Допускается одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных мероприятий, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что федеральные театры и кинотеатры смогут допускать более 500 посетителей одновременно, если введут пропуск по QR-коду. Однако в зале все равно должно быть занято не более 50% мест.
"Рекомендуется <...> применять систему QR-кодов. При этом для федеральных театров, а также кинотеатров, обеспечивших наличие пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях недопущения на мероприятия посетителей, не имеющих QR-кода, снимается ограничение на присутствие на мероприятии не более 500 человек, но сохраняется требование по заполняемости зала не более 50%", – уточнили в ведомстве.
Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.
Таким образом, посещать заведения общепита смогут только те жители города, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом никакие бумажные справки приниматься не будут – только QR-код.
Театры и кинотеатры Москвы смогут пускать более 500 зрителей по QR-коду
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