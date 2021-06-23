Власти Москвы заявили о важности ограничений до формирования коллективного иммунитета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ограничительные меры будут сохраняться в Москве до тех пор, пока у горожан не сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире программы "Соловьев LIVE" на YouTube.

По его словам, именно необходимость выработки иммунитета к новому опасному штамму коронавируса и привела к принятию предложения столичного бизнеса, согласно которому с 28 июня заведения общественного питания перестанут принимать посетителей без прививки или антител к вирусу. "Пока мы не достигнем определенного иммунитета, то так и будем прыгать от локдауна к локдауну", – подчеркнул функционер.

Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.

Таким образом, посещать заведения общепита смогут только те жители города, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом никакие бумажные справки приниматься не будут – только QR-код.

