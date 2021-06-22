Москвичам рассказали, как получить QR-код вакцинированного или переболевшего

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как получить QR-код вакцинированного или переболевшего в столице.

"Горожане смогут получить цифровой сертификат с 25 июня. Те, у кого уже открыт доступ к электронной медкарте, смогут получить QR-код за считаные секунды в разделе "Цифровой сертификат", – заявила специалист.

Кроме того, документ оформляется через портал mos.ru при наличии полной учетной записи. Если ни медкарты, ни аккаунта на портале мэра нет, необходимо заранее их оформить.

Для иногородних горожан, не имеющих прописки или полиса ОМС в Москве, предусмотрена отдельная форма на портале mos.ru. Сведения от пользователя сверят с федеральным регистром вакцинированных, после чего будет сформирован цифровой сертификат.

Анастасия Ракова отметила, что в рестораны и на мероприятия в Москве можно будет попасть исключительно с QR-кодом. Для этого не подойдут бумажные версии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19.

Сертификаты со статусом "Вакцинирован" будут сформированы после принятия пациентом второй дозы антикоронавирусного препарата. Срок действия документа – 365 дней. Сертификат со статусом "ПЦР" действителен 72 часа. Наконец, предусмотрен и сертификат "Переболел" для перенесших коронавирус. Такие будут оставаться актуальными в течение 180 дней.

В Москве, согласно новому указу Сергея Собянина, начнут действовать новые ограничения, чтобы защитить людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Все заведения общепита должны превратиться в COVID-free-зоны, а посещать их смогут только привитые или переболевшие граждане.