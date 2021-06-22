Ракова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последние три недели в столице фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом.

"Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%", – сказала Ракова.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы выделит дополнительные 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, соответствующее решение принял Сергей Собянин.

Данные средства будут направлены на осуществление стимулирующих выплат медикам, предоставление грантов медицинским организациям, привлеченным для госпитализации пациентов с COVID-19, оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились стимулирующие выплаты.

Также стало известно, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Москва наращивает мощности по диагностике COVID-19. Открыты дополнительные пять КТ-центров.

Таким образом, их общее количество составит 35. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это поможет разгрузить стационары, а также обеспечить диагностикой горожан с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.