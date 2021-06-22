Собянин выделит дополнительные средства на борьбу с COVID-19

Власти Москвы планируют выделить 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом в 2021 году

Правительство Москвы выделит дополнительные 11 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом, соответствующее решение принял Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки правительство Москвы дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении по итогам заседания президиума городского правительства.

Уточняется, что данные средства будут направлены на осуществление стимулирующих выплат медикам, предоставление грантов медицинским организациям, привлеченным для госпитализации пациентов с COVID-19, оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились стимулирующие выплаты.

Кроме того, деньги будут использованы для обеспечения оплаты труда сотрудников телемедицинского call-центра и дополнительно принимаемого персонала в амбулаторные учреждения, компенсации расходов амбулаторных учреждений на проведение тестов на коронавирус и закупку лекарств.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Москва наращивает мощности по диагностике COVID-19. Открыты дополнительные пять КТ-центров.

Таким образом, их общее количество составит 35. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это поможет разгрузить стационары, а также обеспечить диагностикой горожан с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.