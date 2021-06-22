Запись на прививку вакциной "КовиВак" приостановили в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, закончилась в Москве, из-за чего запись на вакцинацию этим препаратом приостановили. Сообщение об этом было опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
"В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена", – говорится в сообщении.
В материале уточняется, что ожидается очередная поставка препарата Минздравом России.
Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная российским НИЦЭМ имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года. Также в России созданы и применяются препараты "ЭпиВакКорона" Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная в Центре имени Чумакова РАН. В начале мая появилась информация о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от COVID-19 сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.
Об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан объявила и Московская область.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не идет речи об обязательной вакцинации от коронавируса.
Врачи напоминают о важности прививок от коронавируса
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