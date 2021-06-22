Запись на прививку вакциной "КовиВак" приостановили в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, закончилась в Москве, из-за чего запись на вакцинацию этим препаратом приостановили. Сообщение об этом было опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

"В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена", – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что ожидается очередная поставка препарата Минздравом России.

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная российским НИЦЭМ имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года. Также в России созданы и применяются препараты "ЭпиВакКорона" Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная в Центре имени Чумакова РАН. В начале мая появилась информация о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от COVID-19 сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

Об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан объявила и Московская область.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не идет речи об обязательной вакцинации от коронавируса.

