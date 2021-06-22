Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:44

Запись на прививку вакциной "КовиВак" приостановили в Москве

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, закончилась в Москве, из-за чего запись на вакцинацию этим препаратом приостановили. Сообщение об этом было опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

"В настоящее время вакцина "КовиВак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена", – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что ожидается очередная поставка препарата Минздравом России.

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная российским НИЦЭМ имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года. Также в России созданы и применяются препараты "ЭпиВакКорона" Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", созданная в Центре имени Чумакова РАН. В начале мая появилась информация о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от COVID-19 сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

Об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан объявила и Московская область.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не идет речи об обязательной вакцинации от коронавируса.

Врачи напоминают о важности прививок от коронавируса

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать