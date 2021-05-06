Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в РФ

Фото: РИА Новости/РФПИ

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Министерство здравоохранения РФ, НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины против коронавируса "Спутник V". Эффективность препарата составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин с двумя уколами. Она была рассчитана на основе данных россиян, которые получили только один укол во время вакцинации.

"Спутником Лайт" можно будет прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Вакцина, как только она будет разрешена, она будет применяться для граждан от 18 до 60 лет. И в гражданский оборот она сможет поступить, как только пройдут процедуры регистрации цены и соответствующих согласований федеральными органами", – пояснила она.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина "Спутник Лайт" подходит как для первоначальной вакцинации, так и для ревакцинации. Также она может применяться для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уточнил, что препарат можно использовать для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятной ситуации.

"Регистрация четвертой российской вакцины расширяет доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета", – цитирует его ТАСС.

Ранее Александра Гинцбург заявил, что "Спутник Лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Он обратил внимание, что благодаря этому препарату снижается вероятность тяжелого течения COVID-19. Предполагается, что действовать "Спутник Лайт" будет в 3–4 раза меньше, чем "Спутник V".