27 октября, 17:36Происшествия
Четыре человека пострадали при вынужденной посадке Ан-2 на Ставрополье
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Четыре человека, из которых трое были доставлены в больницу, получили травмы после жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Всего на борту было 9 человек, включая 8-летнего ребенка. Сейчас на месте происшествия задействованы 11 специалистов и пять единиц техники МЧС России.
Инцидент случился 27 октября неподалеку от Ессентуков. Никто в результате произошедшего не погиб.
Глава Предгорного округа Николай Бондаренко предположил, что воздушное судно могло потерять мощность в воздухе, что и стало причиной аварийной посадки.
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