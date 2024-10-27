Четыре человека пострадали при вынужденной посадке Ан-2 на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Четыре человека, из которых трое были доставлены в больницу, получили травмы после жесткой посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Всего на борту было 9 человек, включая 8-летнего ребенка. Сейчас на месте происшествия задействованы 11 специалистов и пять единиц техники МЧС России.

Инцидент случился 27 октября неподалеку от Ессентуков. Никто в результате произошедшего не погиб.

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко предположил, что воздушное судно могло потерять мощность в воздухе, что и стало причиной аварийной посадки.

