Два человека пострадали при вынужденной посадке самолета в Ставрополье

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Два человека пострадали при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Ставрополье, пишет ТАСС со ссылкой на главу Предгорного округа Николая Бондаренко.

Он уточнил, что воздушное судно могло потерять мощность в воздухе, что и стало причиной аварийной посадки. По его словам, на борту было 9 человек, из них пострадали 2 – девушка и мужчина-командир судна.

Инцидент случился 27 октября неподалеку от Ессентуков. Ранее в экстренных службах уточняли, что погибших в результате вынужденной посадки нет.

