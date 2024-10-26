Уголовное дело возбуждено в Кировской области после крушения вертолета санавиации

Фото: МЧС России

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета санавиации в Кировской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщается в телеграм-канале Центрального МСУТ СК России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

О крушении вертолета Ми-2 стало известно вечером 26 октября. Вертолет санавиации, на борту которого в момент падения находились пилот, врач и два фельдшера, совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Даровском районе Кировской области.

По словам главы региона Александра Соколова, на место инцидента выехали первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и начальник ГУ МЧС по Кировской области Алексей Аникин.