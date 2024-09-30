Подтверждена гибель двух россиян в катастрофе вертолета в Пакистане

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Подтверждена гибель двух россиян, которые находились на борту вертолета, разбившегося в Пакистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Исламабаде Игоря Колесникова.

28 сентября в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва потерпел крушение российский вертолет Ми-8, на борту которого находились 14 пассажиров и 3 члена экипажа, среди них были два россиянина – второй пилот и бортовой механик.

Ранее также разбился частный вертолет Robinson R44 в Архангельской области. Вертолет был найден в 5 километрах от деревни Бычье в болотах. На месте его крушения обнаружили тела двух погибших, одним из них был депутат Сергей Сметанин. Его гибель 30 сентября подтвердила Архангельская городская дума.