Посольство РФ подтвердило нахождение 2 россиян на борту разбившегося в Пакистане вертолета

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Российское посольство в Исламабаде подтвердило, что на борту разбившегося в Пакистане вертолета было двое россиян.

"Сегодня в округе Северный Вазиристан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого, по предварительным данным, находились 14 пассажиров и 3 члена экипажа. Двое из них – второй пилот и бортовой механик – граждане России", – говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве также отметили, что на данный момент о состоянии россиян ничего неизвестно. В дипмиссии внимательно следят за развитием ситуации.

Ранее в Мезенском округе Архангельской области потерпел крушение вертолет Robinson. В результате происшествия погибли два человека, по данному факту возбуждено уголовное дело.