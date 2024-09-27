Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета в Архангельской области

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Западное межрегиональное управление на транспорте СК РФ завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после крушения вертолета Robinson в Мезенском округе Архангельской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что дело было возбуждено по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ. По данным следователей, полет вертолета не согласовывался, а его план не подавался.

Следствие установило, что борт вылетел из села Бычье в деревню Карандашеевская Приморского района региона. Сегодня в лесополосе на территории Архангельской области был обнаружен его фюзеляж.

"Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", – говорится в сообщении.

Частный вертолет Robinson R44 пропал с радаров днем 26 сентября. Прокуратура подтвердила пропажу борта, уточнив, что он летел без плана, предоставленного в центр организации движения.

Вертолет был найден в 5 километрах от деревни Бычье в болотах. На месте его крушения также обнаружили тела двух погибших.

По данным телеграм-каналов, на борту находились депутат Архангельской городской думы Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов.

