РИА Новости: частный вертолет пропал с экранов радаров под Архангельском

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Частный вертолет Robinson 44 пропал с экранов радаров в Архангельской области. На его борту, по предварительным данным, находились два человека, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника в экстренных службах, вертолет летел по маршруту Бычье – Карандашевская.

Ранее воздушное судно Robinson R66, на борту которого находились три человека, также пропало на территории Амурской области. Спустя сутки поисково-спасательная группа на расстоянии около 100 километров от города Зея обнаружила разрушенный вертолет и тела трех человек.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".