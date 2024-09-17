Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области

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Воздушное судно Robinson R66, на борту которого находились три человека, пропало на территории Амурской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"За прошедшие сутки зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация на территории Зейского МО: 16.09.2024 сработал аварийный маяк вертолета Robinson R66 № 07424", – указано в сообщении.

В МЧС уточнили, что вертолет совершал незарегистрированный перелет по территории Зейского МО. На его борту находились три человека.

Согласно данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в поисках вертолета задействовано около 20 человек и 7 единиц техники, среди которой вездеходы и вертолет Ми-8.

Между тем в конце августа потерпел крушение вертолет Ми-8, следовавший по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. На борту находились 22 человека.

Позже спасатели обнаружили обломки вертолета и тела погибших. По факту крушения СК возбудил уголовное дело. В качестве основных версий крушения следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.