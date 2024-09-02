СК: техническая неисправность могла стать причиной крушения Ми-8 на Камчатке

Фото: МЧС России

Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования рассматриваются как основные версии крушения Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что сейчас расследование крушения вертолета на Камчатке продолжается. Так, следователи уже осмотрели место происшествия, а также изъяли образцы топлива с места вылета воздушного судна, бортовой самописец, GPS-навигатор и техническую документацию.

"Назначены судебно-медицинские, химическая, летно-техническая судебные экспертизы, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы", – сказано в сообщении.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. На борту находились 22 человека: 3 члена экипажа и 19 пассажиров.

Спустя время спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета и тела людей, погибших в результате крушения. При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

