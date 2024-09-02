Власти Камчатки объявили траур 3 сентября из-за крушения вертолета Ми-8

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Власти Камчатки объявили 3 сентября днем траура в регионе в связи с крушением вертолета Ми-8. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

"Сегодня на территорию региона прибывают представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин крушения вертолета", – добавил Солодов.

Глава региона также выразил соболезнования родственникам погибших.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро" пропал 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, на борту вертолета находились 22 человека.

При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета, связь с вертолетом была утеряна в районе вулкана Вачкажец.

По последним данным, спасателям удалось обнаружить 18 тел погибших при крушении. Поиски еще четырех человек, а также черного ящика продолжаются. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.