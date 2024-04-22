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22 апреля, 16:42

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ТАСС: обнаружены черные ящики упавшего на Ставрополье Ту-22М3

Найдены черные ящики разбившегося на Ставрополье самолета Ту-22М3

Фото: телеграм-канал "Владимир Владимиров"

Найдены черные ящики разбившегося на севере Ставропольского края самолета Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В сообщении уточнили, что на месте падения самолета обнаружены параметрический и речевой самописцы. Их отправили на расшифровку в военную лабораторию.

По словам собеседника агентства, поиски четвертого члена экипажа бомбардировщика пока ни к чему не привели.

О крушении воздушного судна стало известно утром в пятницу, 19 апреля. Губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что самолет упал в поле в безлюдном месте на территории Красногвардейского округа.

Это был дальний ракетоносец-бомбардировщик, который возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. Боекомплекта на борту не было. По данным Минобороны, причиной падения самолета Ту-22М3 могла стать техническая неисправность.

Двух летчиков самолета нашли живыми. С ними работают краевые медики, которые делают все необходимое. Позже глава региона сообщил, что третий член экипажа погиб. Поиски четвертого летчика продолжаются.

Самолет упал на Ставрополье

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