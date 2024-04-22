ТАСС: обнаружены черные ящики упавшего на Ставрополье Ту-22М3

22 апреля, 16:42Происшествия
Фото: телеграм-канал "Владимир Владимиров"
Найдены черные ящики разбившегося на севере Ставропольского края самолета Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
В сообщении уточнили, что на месте падения самолета обнаружены параметрический и речевой самописцы. Их отправили на расшифровку в военную лабораторию.
По словам собеседника агентства, поиски четвертого члена экипажа бомбардировщика пока ни к чему не привели.
О крушении воздушного судна стало известно утром в пятницу, 19 апреля. Губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что самолет упал в поле в безлюдном месте на территории Красногвардейского округа.
Это был дальний ракетоносец-бомбардировщик, который возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. Боекомплекта на борту не было. По данным Минобороны, причиной падения самолета Ту-22М3 могла стать техническая неисправность.
Двух летчиков самолета нашли живыми. С ними работают краевые медики, которые делают все необходимое. Позже глава региона сообщил, что третий член экипажа погиб. Поиски четвертого летчика продолжаются.
Самолет упал на Ставрополье