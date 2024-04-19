Глава Ставрополья: летчики упавшего самолета найдены живыми

Фото: телеграм-канал Readovka

Летчиков упавшего в Ставропольском крае воздушного судна нашли живыми, сейчас их доставляют в медучреждение. Глава региона Владимир Владимиров рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Найдены двое летчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе. Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы", – отмечается в его публикации.

О крушении воздушного судна стало известно утром в пятницу, 19 апреля. Губернатор уточнил, что самолет упал в поле. По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений.

До этого вертолет Ми-24 потерпел крушение при выполнении планового полета в Черном море в районе западного побережья Крыма. В министерстве обороны РФ сообщили, что причиной падения мог стать отказ авиатехники.

