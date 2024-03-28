Военный самолет упал в море неподалеку от Севастополя

Фото: телеграм-канал Readovka

Военный самолет упал в море недалеко от Севастополя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

"В море упал военный самолет. Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали", – информировал он.

По данным Развожаева, пилоту удалось катапультироваться из горящего воздушного судна. Спасатели обнаружили его на расстоянии двухсот метров от берега. Сейчас жизни пилота ничего не угрожает.

До этого вертолет совершил жесткую посадку в Магаданской области. На борту находились около 20 человек. Предполагалось, что в результате произошедшего один человек погиб, еще несколько получили травмы.

