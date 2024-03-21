Рейс авиакомпании "Россия" изменил траекторию полета в Благовещенске из-за вертолета

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Рейс авиакомпании "Россия" из Красноярска в Благовещенск изменил траекторию полета из-за необходимости пропустить другое воздушное судно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Ранее появились сообщения, что самолет авиакомпании незаконно залетел в Китай на несколько секунд при заходе на посадку.

В авиакомпании же сказали, что рейс FV-6879 следовал в соответствии с командами диспетчерских служб.

Ранее самолет авиакомпании "Россия" рейса FV-6283 из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска из-за сильного тумана. Видимость тогда снизилась до 100 метров. Самолет ушел на запасной аэродром в Хабаровск.

До этого Самолет Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял одну из шин, в связи с чем был вынужден экстренно сесть в аэропорту Лос-Анджелеса. Обломки шины упали на стоянку для сотрудников аэропорта, в результате чего было повреждено несколько автомобилей.

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