Авиарейс из Оренбурга в Москву задержан на 10 часов из-за неисправности самолета

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Вылет самолета из Оренбурга в Москву задержан на 10 часов из-за технической неисправности. Об этом сообщили в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Предварительной причиной задержки самолета стала неисправность воздушного судна, а именно – отсутствие шпильки на внутреннем колесе левой амортстойки. Регулярный авиарейс № 1247 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту должен был проследовать по маршруту Оренбург – Москва (Шереметьево).

Согласно онлайн-табло аэропорта Оренбурга, вылет должен был состояться в 12:20, но был перенесен на 22:15. Вылета ожидают 152 пассажира.

Ранее рейс FZ966 авиакомпании Flydubai в ОАЭ задерживается в аэропорту Внуково более чем на 17 часов. СМИ отмечают, что причиной задержки могли стать неполадки с датчиками диайсинга.