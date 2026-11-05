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05 ноября, 16:10

Транспорт

Первый в РФ беспилотный поезд метро проехал по БКЛ более 10 тыс км

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первый в России беспилотный состав преодолел уже свыше 10 тысяч километров по Большой кольцевой линии. Об успешных испытаниях поезда рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр отметил, что специально для инновационного состава на всех 29 станциях линии установлены RFID-метки. Благодаря им поезд сам аккуратно тормозит и останавливается с точностью до 30 сантиметров.

На станции БКЛ "Печатники" также испытывают систему контроля падения на пути. Если пассажир будет находиться рядом с краем платформы, поезд получит соответствующий сигнал от системы.

Также специалисты смотрят на работу автоведения, машинного зрения и системы связи с диспетчерским центром. За счет программного обеспечения поезд сам разгоняется и тормозит, открывает и закрывает двери, соблюдает график интервалов.

По словам Ликсутова, состав будет постоянно курсировать на линии уже в конце этого года. При этом пока что поезд можно будет увидеть только без пассажиров. Перевозить людей он начнет в 2027 году, а уже в 2030-м планируется сделать БКЛ полностью беспилотной веткой столичного метрополитена.

Ранее сообщалось, что в 2026 году системы беспилотного управления появятся еще у 10 электропоездов "Ласточка" на МЦК. В 2024 году РЖД уже запустили регулярные рейсы в режиме "автопилот", за это время поезд совершил свыше 3,5 тысячи кругов и прошел 200 тысяч километров.

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