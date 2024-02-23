23 февраля, 20:16Транспорт
Рейс Flydubai задерживается в аэропорту Внуково более чем на 17 часов
Фото: 123RF/nordroden
Рейс FZ966 авиакомпании Flydubai в ОАЭ задерживается в аэропорту Внуково более чем на 17 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
По расписанию он должен был вылететь 23 февраля в 02:00 по московскому времени, но был задержан до 19:20.
По информации на 19:45, самолет не покинул аэропорт. СМИ отмечают, что причиной задержки могли стать неполадки с датчиками диайсинга.
Ранее рейс Санкт-Петербург – Дубай авиакомпании Flydubai был задержан в аэропорту Пулково. В связи с этим Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.
До этого рейс авиакомпании Nordwind из Москвы в Венесуэлу задержался из-за технической неисправности самолета. Пассажирам предоставили напитки и питание.
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