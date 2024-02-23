Рейс Flydubai задерживается в аэропорту Внуково более чем на 17 часов

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Рейс FZ966 авиакомпании Flydubai в ОАЭ задерживается в аэропорту Внуково более чем на 17 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По расписанию он должен был вылететь 23 февраля в 02:00 по московскому времени, но был задержан до 19:20.

По информации на 19:45, самолет не покинул аэропорт. СМИ отмечают, что причиной задержки могли стать неполадки с датчиками диайсинга.

Ранее рейс Санкт-Петербург – Дубай авиакомпании Flydubai был задержан в аэропорту Пулково. В связи с этим Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

До этого рейс авиакомпании Nordwind из Москвы в Венесуэлу задержался из-за технической неисправности самолета. Пассажирам предоставили напитки и питание.

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