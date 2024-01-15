Пассажиры из Петербурга не могут вылететь в Дубай вторые сутки по техническим причинам

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В аэропорту Пулково вторые сутки задерживают рейс Санкт-Петербург – Дубай авиакомпании Flydubai, который должен был состояться в 00:30 14 января. В связи с этим Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщается на сайте ведомства.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров по факту задержки авиарейса в Дубай. В аэропорт Пулково для работы с пассажирами выехал сотрудник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры", – говорится в сообщении.

Факт задержки рейса ТАСС подтвердили в управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы". Там пояснили, что вылет задержали по не зависящим от аэропорта причинам.

Клиентка Flydubai Юлия заявила, что пассажирам объяснили причину задержки рейса ремонтом сломанного самолета, сообщает телеканал "360".

"Сначала нам просто заявили о задержке рейса без объяснения причин, потом компания сказала, что поломка, самолет сломался", – рассказала она.

После этого, по словам Юлии, пассажиров отправили в гостиницу, а после этого в авиакомпании заявили, что самолет все еще чинят.

Собеседница издания подчеркнула, что после такого инцидента можно с уверенностью заявить об испорченном отпуске. Она поделилась, что бронировала тур в Дубай за полгода, чтобы отдохнуть с мужем. За путешествие супруги заплатили 160 тысяч рублей.

Юлия заявила, что надеется на возмещение средств со стороны туроператора. Тех, кому все еще не удалось вылететь в Дубай, по ее словам, 100 или более человек.

До этого в Москве задержали вылет авиакомпании Nordwind в Венесуэлу. Причиной стала техническая неисправность самолета. Позже пассажиров отправили за границу на резервном самолете компании.

