Росавиация заявила о штатной работе всех столичных аэропортов на фоне снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме в условиях непогоды и снегопада. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) Артем Кореняко.

"С 07:00 до 19:00 во вторник, 9 января, в аэропортах было проведено суммарно 20 контрольных очисток взлетно-посадочных полос", – сказал он.

Кореняко подчеркнул, что в это время не зафиксировано отмененных из-за метеоусловий рейсов. По погодным причинам был задержал только один рейс, еще четыре самолета задержали из-за необходимости дополнительно обработать воздушные суда противообледенительными жидкостями.

Сильный снег ожидается в Москве до утра среды, 10 января. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию, предупредили в МЧС РФ. Предупреждение действует с 19:00 9 января до 06:00 10 января.



В комплексе городского хозяйства считают, что в ближайшие сутки в столице выпадет до 6 сантиметров снега. В 22:00 в Москве стартует сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, уточнили в пресс-службе.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 10 января



