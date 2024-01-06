Вылет четырех рейсов "Аэрофлота" из Оренбурга перенесли из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вылет четырех рейсов компании "Аэрофлот" из Оренбурга перенесли из-за сильного снегопада. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"По причине позднего прибытия воздушного судов и неблагоприятных метеорологических условий (осадки в виде снега) в аэропорту Оренбурга задержаны несколько рейсов", – сообщается в публикации.

На фоне непогоды в расписание внесли следующие изменения:

рейс № 1727 по маршруту Оренбург – Москва (Шереметьево) – предварительное время вылета 09:30 7 января;

рейс № 1779 по маршруту Оренбург – Москва (Шереметьево) – предварительное время вылета 09:00 7 января;

рейс № 2853 по маршруту Оренбург – Санкт-Петербург (Пулково) – предварительное время вылета 09:20 7 января;

рейс № 1245 по маршруту Оренбург – Москва (Шереметьево ) – предварительное время вылета 09:55 7 января.

Ранее в аэропорту Шереметьево предупредили о возможных задержках в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в связи с аномально низкой температурой. В воздушной гавани был создан круглосуточный оперштаб для регулирования ситуации.

До этого сообщалось, что столичные аэропорты Жуковский и Внуково работают в штатном режиме на фоне низкой температуры.



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