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06 января, 18:39

Транспорт

Вылет четырех рейсов "Аэрофлота" из Оренбурга перенесли из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вылет четырех рейсов компании "Аэрофлот" из Оренбурга перенесли из-за сильного снегопада. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"По причине позднего прибытия воздушного судов и неблагоприятных метеорологических условий (осадки в виде снега) в аэропорту Оренбурга задержаны несколько рейсов", – сообщается в публикации.

На фоне непогоды в расписание внесли следующие изменения:

  • рейс № 1727 по маршруту Оренбург – Москва (Шереметьево) – предварительное время вылета 09:30 7 января;
  • рейс № 1779 по маршруту Оренбург – Москва (Шереметьево) – предварительное время вылета 09:00 7 января;
  • рейс № 2853 по маршруту Оренбург – Санкт-Петербург (Пулково) – предварительное время вылета 09:20 7 января;
  • рейс № 1245 по маршруту Оренбург – Москва (Шереметьево ) – предварительное время вылета 09:55 7 января.

Ранее в аэропорту Шереметьево предупредили о возможных задержках в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в связи с аномально низкой температурой. В воздушной гавани был создан круглосуточный оперштаб для регулирования ситуации.

До этого сообщалось, что столичные аэропорты Жуковский и Внуково работают в штатном режиме на фоне низкой температуры.

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