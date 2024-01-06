Самолет рейса Москва – Волгоград сел в Самаре из-за непогоды

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Вечером 5 января самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Волгоград, совершил посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. Об этом сообщается в телеграм-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

Всего на борту воздушного судна находилось 130 пассажиров и несколько членов экипажа. Авиакомпания разместила в гостинице 44 пассажиров, остальные отказались от этого.

Вылет по маршруту планируется 6 января в 10:00 по местному времени (11:00 по Москве). Куйбышевская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров самолета.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Nordwind, задержанный в аэропорту Шереметьево, вылетел в город Порламар в Венесуэле. Взлет самолета состоялся 5 января в 19:08.

До этого самолет авиакомпании Turkish Airlines не вылетел из аэропорта Стамбула из-за убежавшей от женщины кошки. Борт должен был направиться в Афины. Во время подготовки ко взлету по салону начала ходить кошка. Питомец оказался "зайцем", поскольку его хозяйка не оформила документы и не оповестила экипаж.

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