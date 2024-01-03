Подавший сигнал тревоги самолет Москва–Махачкала садится в Волгограде

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Пассажирский самолет рейсом Москва – Махачкала, который ранее подал сигнал тревоги, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Сообщается, что спустя час после вылета из Москвы в Махачкалу, самолет дважды подал сигнал тревоги и приступил к снижению. В полете борт провел около полутора часов. В Махачкалу самолет должен был прибыть около 13:00 по московскому времени.

Ранее самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Екатеринбург – Благовещенск, вынужден был совершить незапланированную посадку в Сургуте. В компании уточнили, что причиной стало плохое самочувствие пассажира.

До этого самолет Як-40 "Камчатского авиационного предприятия", летевший из Петропавловска-Камчатского в Магадан, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. После взлета экипаж самолета зафиксировал неустойчивые показания прибора правого двигателя. Борт будет заменен на резервное воздушное судно, после чего рейс будет выполнен.

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