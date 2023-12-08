Пассажирам совершившего аварийную посадку на Ставрополье самолета подадут второй борт

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Пассажирам рейса Минеральные Воды – Санкт-Петербург, который вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку, предоставят резервный борт. Об этом пресс-служба компании-перевозчика "Россия" заявила в беседе с РИА Новости.

По информации от компании, самолет вернулся в Ставропольский край после кратковременного срабатывания датчика давления.

"Ошибка исчезла сразу после снижения", – подчеркнули в пресс-службе.

В результате пострадавших нет. Пассажиры обеспечены горячим питанием и напитками.

Ранее сообщалось, что причиной внештатной ситуации стала разгерметизация на борту. Всего на воздушном судне находились 111 пассажиров. Медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась.

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