08 декабря, 21:00Транспорт
Пассажирам совершившего аварийную посадку на Ставрополье самолета подадут второй борт
Фото: depositphotos/paulprescott
Пассажирам рейса Минеральные Воды – Санкт-Петербург, который вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку, предоставят резервный борт. Об этом пресс-служба компании-перевозчика "Россия" заявила в беседе с РИА Новости.
По информации от компании, самолет вернулся в Ставропольский край после кратковременного срабатывания датчика давления.
"Ошибка исчезла сразу после снижения", – подчеркнули в пресс-службе.
В результате пострадавших нет. Пассажиры обеспечены горячим питанием и напитками.
Ранее сообщалось, что причиной внештатной ситуации стала разгерметизация на борту. Всего на воздушном судне находились 111 пассажиров. Медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась.
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