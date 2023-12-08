Пассажир экстренно севшего в Новосибирске самолета рассказал подробности ЧП

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Неполадки в работе двигателей Boeing 737-800, вылетевшего из Новосибирска в Москву, заметили еще при разгоне, сообщает телеканал "360" со ссылкой на одного из пассажиров.

По его словам, когда самолет разгонялся, на полосе стали хлопать турбины, после чего на двух из них появилось пламя. Также были слышны хлопки, а мощность падала. Затем самолет взлетел, но периодически сваливался. Позже все нормализовалось.

Мужчина признался, что паники на борту не заметил, однако аплодировать пилоту, благодаря его за успешную посадку, стали через пять минут после остановки.

"Внутри самолета было очень тихо. Паники не было, люди не верили, что происходит. Хлопать начали только спустя пять минут после остановки самолета, так как в основе своей люди были в шоке от того, что произошло. Ну и тут тоже отходили спустя час или два", – рассказал он.

Ранее самолет авиакомпании S7, направлявшийся из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту после взлета. Причиной посадки стала техническая неисправность. По информации СМИ, на борту самолета находились 176 пассажиров.