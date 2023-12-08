Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за технической неисправности

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Самолет авиакомпании S7, направлявшийся из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту после взлета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

В ведомстве уточнили, что причиной посадки стала техническая неисправность. По информации СМИ, на борту самолета находятся 176 пассажиров, в данный момент решается вопрос о замене борта.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Байкал в Улан-Удэ при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-ТУ" загорелся двигатель воздушного судна. После произошедшего самолет совершил посадку. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого самолет А-321, летевший из Санкт-Петербурга в Москву, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Предположительно, у самолета отказал левый двигатель.