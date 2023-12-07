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07 декабря, 04:24

Происшествия

Двигатель самолета загорелся при взлете в аэропорту Улан-Удэ – губернатор

Фото: depositphotos/nitinut380

В аэропорту Байкал в Улан-Удэ при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании "Авиастар-ТУ" загорелся двигатель воздушного судна. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Бурятия Алексей Цыденов.

Он добавил, что после произошедшего самолет совершил посадку. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-12, следовавший из Певека, успешно сел в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. У судна было нарушение рулевого управления. На борту были восемь человек, никто не пострадал.

До этого вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку на Ставропольском крае. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Как отметил губернатор региона Владимир Владимиров, причиной мог стать отказ одного из двигателей.

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