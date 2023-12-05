Самолет Ан-12 успешно приземлился в аэропорту Комсомольска-на-Амуре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет Ан-12, следовавший из Певека, успешно сел в аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре. У судна было нарушение рулевого управления, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Там уточнили, что у самолета отказал тример руля управления. На борту были восемь человек, никто не пострадал.

Ранее судно запросило в аэропорту Хурба экстренную посадку. Тогда об обстоятельствах произошедшего подробностей не было.

До этого сообщалось, что Boeing-737 АК "Якутия", который вылетел из Якутска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за неустойчивой работы автопилота. На борту были 128 человек, среди них 123 пассажира и пять членов экипажа.

Уточняется, что самолет успешно сел в якутском аэропорту. Пострадавших и разрушений судна нет.

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